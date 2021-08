Moisés Moza candidato ao prémio de Melhor do Brasil no Mundo

Genebra não é só a cidade de Calvino e Rousseau, mas também o berço e residência de muitos artistas e músicos internacionais. Moisés Moza, de nacionalidade brasileira, foi bem recebido nesta cidade e retribuiu com muitos concertos ao longo dos últimos anos.

Moisés Moza, compositor e músico autodidata chegou a Genebra em 2014 e conhece bem os cantos desta cidade helvética, sobretudo as grandes salas de espectáculo, como por exemplo: Teatre de la Madeleine, Reciclables, Bains des Pâquis, Babyplage, parques e ainda na Festa da Música de Genebra.

Fez igualmente duo com grandes artistas, como por ex: Izabelle Cavazzini, César Kuafi, através de sua banda Mozaik Elizabete, e inúmeros espectáculos a solo.

Através de seus espectáculos sentimo-nos fácilmente contagiados por esta viagem entre vários estilos de música: Bossa-Nova, Popi-Rock, Bolero, Jazz, blues instrumental entre tantos outros ritmos.

Como reconhecimento de sua carreira profissional foi seleccionado como candidato ao prémio de Melhor do Brasil no Mundo, na categoría Melhor Show/ Entretenimento brasileiro no Mundo.

Este evento é organizado pela revista High Profile, cujo editor-chefe é o premiado empreendedor Rafael dos Santos, que organizou a premiação “Melhor do Brasil na Europa”, um evento de sucesso em 2020 com mais de 4 mil pessoas assistindo ao vivo pelo Facebook e Youtube, sendo também seguido pela comunidade brasileira emigrante na Suíça.

Os vencedores da premiação dos EUA serão convidados a participar de um evento presencial que acontecerá em Londres, no Reino Unido, onde os troféus serão entregues pessoalmente em Outubro deste ano. O evento presencial será uma experiência de quatro dias com passeio por Londres, incluindo visitas aos Palácio de Buckingham, piquenique nos jardins do palácio, chá da tarde no Palácio do Parlamento Britânico e visita a “Tower of London” para ver a coroa e as jóias da rainha.

O BOM DIA irá acompanhar este evento e revelar-vos os vencedores deste evento internacional e desde já vos deixamos o convite a fazer uma visita ao site do evento e votar no vosso artista preferido, em: www.bestofbrazilawards.com.

Augusto Lopes