Mogadouro e Groslay são agora vilas gémeas

O município transmontano de Mogadouro e a vila francesa de Groslay assinam no sábado uma carta de geminação, que visa partilhar experiências económicas, sociais e culturais entre as duas vilas, indicou o presidente da Câmara.

“Os emigrantes portugueses representam o principal meio de internacionalização das nossas vivências, tradições, costumes saberes e língua, agindo no palco das realizações internacionais mediadas pelo fenómeno da globalização, como força motriz de expansão e difusão da nossa identidade cultural pelo mundo”, avançou à Lusa Francisco Guimarães.

A vila Groslay é uma comuna no departamento de Val-d’Oise em Île-de-France, no norte da França. Está localizada a 15 quilómetros do norte de Paris e conta com cerca de 8.700 mil habitantes, dos quais mais de um milhar são emigrantes provenientes do Norte de Portugal, e onde Mogadouro tem uma forte representação ao nível social, através da “Associação Mogadouro no Coração”.

“Com esta geminação pretendemos mobilizar as nossas comunidades e favorecer a troca de experiências com ações a desenvolver e que irão privilegiar a cooperação nos domínios da cidadania, do intercâmbio a nível escolar, da juventude, do desporto, do desenvolvimento económico e da promoção do território”, ao nível do “turismo, património ou tradições”, vincou o autarca de Mogadouro.

A comitiva proveniente de Mogadouro nas cerimónias oficiais de assinatura da carta de geminação contará com uma representação composta por cerca de 30 pessoas, representativas de vários setores da atividade que vão desde a indústria ao comércio, passando pela educação, serviços e cultura.

“Estou confiante que esta geminação entre Mogadouro e Groslay, que tem agora o seu início, vai favorecer o encontro entre as populações das duas vilas europeias, que certamente irão colher frutos resultantes desta aproximação”, concretizou Francisco Guimarães.

Durante dois dias haverá um mercado comum, no qual expositores franceses e de Mogadouro mostrarão os seus produtos endógenos de forma a potenciar trocas de conhecimentos e de mercadorias.

No campo lúdico e cultural, está prevista a atuação da Banda Filarmónica da Associação Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Mogadouro.

A tradição religiosa será evocada com a celebração de uma missa na igreja de Groslay, onde se encontra uma imagem de Nossa Senhora do Caminho, venerada pela comunidade de Mogadouro, dentro e fora de portas.

Os municípios de Groslay e Mogadouro já haviam assinado um pacto de amizade, em 2013, o que deu origem a uma carta de geminação entre as duas localidades, que será assinada oficialmente no sábado, na vila francesa.

Os franceses são esperados em Mogadouro nos dias 26 e 27 de outubro para conhecerem esse território do distrito de Bragança e confirmarem, assim, a geminação.