Moeda desenhada por jovem do Alto Minho em circulação a partir de 2024

O concurso escolar “Desenhar a Moeda”, dinamizado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM) em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), elegeu como vencedor António Pires de Oliveira Parente Cerqueira, um aluno do 5.º ano da Escola Básica Diogo Bernardes, do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca, que em 2024 verá a sua moeda em circulação.

O anúncio do vencedor foi feito na passada sexta-feira, dia 23 de junho, na Biblioteca de Viana do Castelo, no âmbito do seminário final do projeto “School4All Alto Minho”, dinamizado pela CIM Alto Minho e apoiado pelo cofinanciado pelo Programa Operacional Norte 2020/ FSE – Fundo Social Europeu, visando contribuir para o sucesso educativo na rede de oferta de ensino do Alto Minho.

Subordinada à temática “O Conhecimento”, a quarta edição do concurso, realizada no ano letivo de 2022-2023, foi realizada pela primeira vez à escala de uma comunidade intermunicipal, tendo despertado o interesse de cerca de 160 crianças e jovens do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de 11 agrupamentos escolares do Alto Minho, que criaram um desenho para uma moeda de coleção comemorativa utilizando técnicas manuais ou digitais.

Para além do primeiro prémio, foram atribuídas menções honrosas a dois alunos do 6.º e do 8.º ano do Agrupamento de Escolas de Arcozelo, Ponte de Lima, respetivamente a Daniel Abreu de Sá Correia e Gabriel Vítor Faria Nobre de Souza, tendo ainda sido selecionados 60 trabalhos de alunos que integram igualmente uma exposição que ficará patente na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo até finais de julho.

Estimular a criação artística e numismática, sensibilizando a comunidade escolar para a riqueza cultural, patrimonial e artística da moeda, valorizando-a como instrumento pedagógico e veículo de transmissão de valores e conhecimentos entre gerações, foram os principais objetivos do concurso escolar “Desenhar a Moeda”.

A moeda comemorativa será lançada no próximo ano no âmbito do Plano Numismático da INCM para esse ano.