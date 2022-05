Moda portuguesa num evento na Suécia

Várias associações portuguesas, como a APICCAPS, organizaram um concorrido evento de moda em Estocolmo.

Numa exposição de produtos portugueses e num momento de mesa redonda acerca da sustentabilidade e inovação, a delegação da AICEP em Estocolmo organizou um evento nas suas instalações.

A campanha Made in Portugal naturally teve calçado, joalharia e vestuário portugueses, que cativou “a audiência com a originalidade, design e actualidade dos seus produtos”, como referido no newsletter da AICEP. A economia circular e a sustentabilidade foram o grande tema da conferência.

Refere-se ainda que a prática sustentável já é comum na Suécia, onde já passaram da teoria à prática. A AICEP considerou o evento bastante oportuno para as empresas portuguesas penetrarem-se no mercado sueco, muito exigente e rigoroso quanto às peças sustentáveis.

A agência portuguesa ressalvou ainda que o evento “trouxe novidade, criatividade e credibilidade à maneira de olhar para o mercado da moda português”.

