Mobiliário português dá-se a conhecer em Versalhes

A 11.ª edição da feira Esprit Meuble realizar-se-á de 18 a 21 de novembro, no pavilhão 1 do Centro de Exposições de Porte de Versailles, em Paris, com uma área total de 45.000 metros quadrados. A participação portuguesa será composta por 13 empresas de mobiliário.

Este certame agrega vários subsetores e divide-se em cinco secções diferentes: “Esprit Cuisine” (mobiliário de cozinha, eletrodomésticos e consumíveis para cozinhas), “Esprit Meuble” (móveis e assentos), “Esprit Sommeil” (colchoaria, sono e relaxamento), e “Esprit Déco” (decoração, tapetes e iluminação), e a novidade desta edição – o setor “Esprit Contract”, dedicado aos grandes projetos.

A Esprit Meuble realiza-se desde 2012 e é uma das principais feiras dedicadas aos profissionais do setor do mobiliário em França. Na edição passada, o certame acolheu mais de 300 expositores (160 dos quais estrangeiros) e cerca de 12 mil visitantes (82% franceses e 18% estrangeiros), dos quais 75% foram pessoas com cargos de decisão. Para este ano são esperados 13 mil visitantes.

A delegação da AICEP em Paris estará presente para acompanhar a presença portuguesa, cuja lista detalhada está disponível para consulta nesta ligação.