Míssil norte-coreano sobrevoou o Japão

A Coreia do Norte disparou um míssil balístico não identificado em direção a leste, indicaram tanto o Exército sul-coreano como o serviço da guarda costeira do Japão, nesta terça-feira. Projétil sobrevoou parte do território japonês.

Este lançamento ocorre durante exercícios militares conjuntos entre Coreia do Sul e Estados Unidos e soma-se a uma série recorde de testes de armas realizados este ano pelo país comunista.

No Japão, o gabinete do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, informou pelo Twitter que “um projétil, que parece ser um míssil balístico da Coreia do Norte, provavelmente sobrevoou o Japão”.

O aparente disparo norte-coreano provocou um incomum alerta do governo japonês para que alguns habitantes procurassem abrigo.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.