Missão tripulada privada para a estação espacial chega ao destino

O Sporting, segundo classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 70 pontos, visita o Tondela, na 16.ª posição, com 25, no sábado, às 20:30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, para a 29.ª ronda, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.