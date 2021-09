Missão na República Centro-Africana: Portugal passa comando à França

O ministro da Defesa Nacional participa este sábado, em Bangui, na cerimónia de transferência de comando da missão de treino da UE na República Centro-Africana à França, liderada por Portugal desde setembro de 2020.

De acordo com informação divulgada pelo Ministério da Defesa, João Gomes Cravinho vai participar “em Bangui, na cerimónia de transferência de comando da Missão de Treino da União Europeia na República Centro-Africana (EUTM-RCA), que Portugal assumiu em setembro de 2020”.

O Brigadeiro-General Paulo Neves de Abreu vai transferir o comando da EUTM-RCA para o General francês Langlade de Montgros, aditam.

“Portugal participa desde 2016 na EUTM-RCA e esta foi a segunda vez que exerceu o comando desta missão. Sob a liderança portuguesa do Brigadeiro-General Paulo Neves de Abreu, foram formados mais de 3 mil militares das Forças Armadas Centro-Africanas, um terço do total registado ao longo dos 5 anos de implementação da EUTM-RCA”, acrescenta a nota.

No âmbito desta missão, de acordo com a tutela, “Portugal manteve no terreno um contingente de 61 militares, que ajustará para 20 militares com a transferência do comando para França”.

A cerimónia que assinala a passagem do comando para França vai decorrer nas instalações do Campo Moana, em Bangui.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

Desde então, o território centro-africano tem sido palco de confrontos comunitários entre estes grupos, que obrigaram quase um quarto dos 4,7 milhões de habitantes da RCA a abandonarem as suas casas.