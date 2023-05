Missão “Ligar Portugal à Diáspora” a caminho da Madeira

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, inicia esta quinta-feira, na Região Autónoma da Madeira, mais uma etapa da Missão “Ligar Portugal à Diáspora”, uma iniciativa de valorização e aproximação da diáspora ao país, assente na dinamização do relacionamento com o poder local, as empresas e a sociedade civil.

Na visita à Madeira, terra de origem da diáspora portuguesa com forte expressão em países como o Brasil, Estados Unidos, Venezuela, África do Sul, Reino Unido, Austrália, França e Alemanha, o SECP manterá contactos com autarcas, Governo Regional, Representante da República, Assembleia Legislativa e sociedade civil, estabelecendo diálogo e promovendo sinergias tendo em vista o aprofundamento da valorização e proximidade das comunidades portuguesas ao país e aos locais originários.

O SECP irá continuar a percorrer, ao longo dos próximos meses, concelhos do interior do país, e das regiões autónomas, prosseguindo o roteiro da Missão “Ligar Portugal à Diáspora”, que assenta em cinco dimensões: a língua e cultura; empreendedorismo e investimento; inclusão, igualdade e cidadania; redes, talento e inovação e solidariedade e mérito.