Missão empresarial portuguesa na Sérvia

Uma missão empresarial portuguesa terá várias reuniões na Sérvia entre segunda e quarta-feira, sendo acompanhada pelo secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.

De acordo com um comunicado do gabinete do secretário de Estado enviado às redações, “a missão empresarial portuguesa conta com a participação da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP)”, destacando-se os setores das “tecnologias de informação e comunicação”, bem como do “automóvel e componentes plásticos”.

Os vários encontros contarão com a participação de Eurico Brilhante Dias que, na segunda-feira, também “visitará a unidade industrial da Cabopol, que se dedica à produção de termoplásticos, um importante investimento português” na Sérvia.

O governante português irá reunir-se com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Sérvia, Nemanja Starovic, assim como com a vice-primeira-ministra e responsável pela pasta das Minas e Energia, Zorana Mihajlovic, com a ministra da Economia, Andjelka Atanaskovic, e com a ministra da Proteção Ambiental, Irena Vujovic.

Haverá ainda reuniões com os secretários de Estado do Comércio, Turismo e Comunicações, e um encontro de trabalho com a secretária de Estado da Administração Pública e Autarquias Locais.