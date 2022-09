Missão empresarial conecta empresários em Lisboa em outubro

Entre os dias 8 e 15 de outubro, a Sociedade de Advogados Pinto Machado, com sede no Brasil e em Portugal, irá promover uma missão empresarial em solo português, com foco nos mercados em Lisboa, Oeiras, Estoril e Cascais, com o objetivo de “possibilitar um contato direto e privilegiado dos empreendedores com o ecossistema português, abrangendo as áreas da tecnologia, estado de defesa, inovação, sustentabilidade, imobiliária e investimentos em geral”. Os organizadores do evento estão a abrir a possibilidade de inscrição para quem vive também na Europa e queira participar na programação.

Durante esta iniciativa, será possível “entender o mercado português para empreendedores, conhecer as oportunidades de abertura de empresas, captar informações para abrir uma empresa em Portugal, participar em palestras com empresários internacionais de renome, manter proximidade com a cultura portuguesa e desfrutar de um sistema de network vital para novos negócios e investimentos”.

Adriano Machado, sócio-fundador da empresa, diz acreditar que Portugal pode ser a porta de entrada para investimentos em outros países europeus.

“Lisboa tem se atualizado, está pensando no futuro e a sua atenção está cada vez mais voltada para a tecnologia, como a inteligência artificial e o universo digital, por exemplo. Atualmente, a capital portuguesa é a casa do WebSummit, a maior conferência de tecnologia da Europa, e a cidade do país com o maior número de scaleups nas áreas de software solutions, business analytics, saúde, educação, serviços empresariais, turismo e mobile”, explicou este responsável, que sublinhou ainda que Lisboa é um local propício para “quem pensa em investir no setor de imóveis”.

Mercado abrangente

Hoje, Lisboa ocupa a décima posição entre as cidades europeias mais atrativas para o investimento imobiliário, segundo o relatório EMEA Investor Intentions Survey 2021. Mas as oportunidades não estão apenas na capital. No Norte do país, como na cidade do Porto, por exemplo, também existem muitas start-ups em funcionamento, o que faz a região concorrer com Lisboa pelos investimentos estrangeiros, superando-a em 2018, quando se tornou líder em criação de empresas de tecnologia”, explicou este advogado.

Para tornar a missão uma realidade, esta empresa de juristas luso-brasileiros reuniu-se com alguns parceiros, dentre eles a BTG Pactual e o Banco Edmond de Rothschild, que promoverão uma palestra para os empreendedores sobre investimentos em geral; Câmara Municipal de Oeiras, cidade onde estão algumas das maiores start-ups e unicórnios de Portugal. A programação irá contemplar o Oeiras Valley, projeto que ambiciona transformar o município no maior viveiro de inovação, criatividade e tecnologia do país, sendo considerado o “Vale do Silício” português; e o Casino Estoril, que além de realizar uma visitação no local, com direito a apostas a partir de €10 — fruto de uma oferta para utilizar na primeira rodada, — também farão conferências valorosas para os participantes, com a presença de empresários internacionais.

Como participar?

Para aqueles que desejam participar nas visitações e palestras, há valores específicos. A programação completa e todas as informações e os procedimentos de inscrição podem ser consultados em www.missaoempresarialportugal.com

Para dúvidas adicionais, a organização pede que seja enviado e-mail para: *protected email*

“Esta iniciativa em solo português conta com uma programação voltada para quem procura, na Europa, tranquilidade financeira, aumentar o patrimônio pessoal e familiar e realizar sonhos. Muitos empresários estão já a investir em Portugal, seja em empresas ou em aplicações que rendam juros ou outra forma de remuneração”, referiram os membros da Sociedade de Advogados Pinto Machado.

Os organizadores desta Missão recordam que em Lisboa os participantes poderão vivenciar dias de muita imersão, aprendizagem e contato com oportunidades empresariais e comerciais.

“Este é um evento transformador para todo empreendedor, possibilitando um contato direto e privilegiado com o ecossistema empresarial português. O nosso objetivo é apresentar aos empresários o próspero mercado português, visando à oportunidade única de captar recursos para se instalar em Portugal, realizar um excelente networking e a possibilidade de futuros investimentos”, finalizaram Ana Sofia Pires Pinto e Adriano Pinto Machado, sócios da Pinto Machado & Associados.

Experiência que ultrapassa o oceano Atlântico

Adriano Pinto Machado é advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e de Portugal, filiado à comunidade luso-brasileira. Conta com ampla experiência na obtenção de nacionalidade portuguesa, vistos, revalidação de diplomas em Portugal e reconhecimento de sentenças estrangeiras.

Já Ana Sofia L. Pires Pinto é advogada inscrita na Ordem dos Advogados de Portugal, Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com pós-graduação em Direito do Urbanismo e Contencioso Administrativo e Fiscal, ambas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Durante o seu percurso profissional, tem participado ativamente na constituição de sociedades comerciais, operações de M & A, assessoria jurídica, e acumula, ainda, experiência em matérias de comercial e societário, nacionalidade portuguesa, golden visa, prestando assessoria a clientes nacionais e internacionais.

Ígor Lopes