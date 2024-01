Missa de Dia de Reis: Papa pede Igreja sem ideologias

O Papa presidiu este sábado no Vaticano à Missa da solenidade da Epifania, conhecida popularmente como “Dia de Reis”, alertando para o que designou como “ideologias” que dividem a Igreja.

“Em vez de nos dividirmos com base nas nossas ideias, somos chamados a colocar Deus no centro, longe das ideologias eclesiásticas”, referiu, na homilia da celebração que decorreu na Basílica de São Pedro.

Francisco usou a imagem da estrela, que segundo o relato evangélica teria conduzido os sábios do Oriente ao encontro de Jesus, em Belém, para desafiar os católicos a “abrir frestas de luz nas densas trevas que envolvem muitas situações sociais”.

“Que o caminho da fé não se reduza a um conjunto de práticas religiosas ou a um hábito exterior, mas se torne um fogo que arde dentro de nós e nos faz tornar apaixonados indagadores do rosto do Senhor e testemunhas do seu Evangelho”, apelou.

O Papa falou na necessidade de assumir o “risco” do serviço aos outros e do anúncio do Evangelho.

“O Deus que nos vem visitar, não o encontramos permanecendo firmes numa bela teoria religiosa, mas somente pondo-nos a caminho, procurando os sinais da sua presença nas realidades quotidianas e, sobretudo, encontrando e tocando a carne dos irmãos”, sustentou. “Como é importante encontrar Deus em carne e osso, nos rostos que dia a dia se cruzam connosco, especialmente os dos mais pobres. Com efeito, os Magos ensinam-nos que o encontro com Deus nos abre a uma esperança maior, que nos faz mudar estilos de vida e transformar o mundo”.