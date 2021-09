Miss Portuguesa é parisiense

Entre as candidatas a Miss Portuguesa algumas vivem fora de Portugal, nomeadamente em França, Brasil, Reino Unido, Estdos Unidos, Dubai e Espanha. E a coroa do concurso de 2021, que teve lugar esta noite, acabou por ser entregue a uma portuguesa de Paris, com origens em Montalegre.

Lidy Alves, de 25 anos, foi a escolhida na décima edição do concurso de beleza Miss Portuguesa, que teve lugar este sábado no Casino Estoril.

Amigos e familiares da jovem luso-francesa manifestaram o orgulho pela eleição de Lidy Alves. A irmã da vencedora do concurso de beleza declara “grande orgulho que é o nosso” e afirma que “o nosso querido e amado Pai é sem dúvida o teu anjo da guarda”.

No ano em que se comemoram os dez anos do concurso Miss Portuguesa, a organização decidiu realizar a sua gala anual no Casino Estoril, que desde sempre esteve ligado ao concurso Miss Portugal, que elegia as representante portuguesas para os maiores concursos internacionais.

O concurso Miss Portuguesa elege agora essas representantes lusas junto dos maiores concursos internacionais de beleza, nomeadamente os cinco eventos de maior importância global: Miss Mundo, Universo, Miss International, Supranational e Grand International. Este concurso apresenta-se assim como “o legitimo continuador de Miss Portugal”.

As 22 candidatas estiveram juntas nos últimos dias num estágio que passou pela Batalha, Luso e Sesimbra antes de se instalarem no Estoril para a final deste sábado.