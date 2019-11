Misfit Trauma Queen é caos sensitivo

O tema”Glassjaw” de Misfit Trauma Queen é um avanço para o álbum “Violent Blue”, previsto para 07 de Fevereiro. Servido com videoclipe este é um convite à entrada no mundo dos blues post-electrónica de Misfit Trauma Queen, a partir da esfera íntima do universo de David Taylor.

Num universo 2020, em que o paraíso de alguns se alicerça no inferno de outros, somos conduzidos a paisagens sonoras de ambient post-industrial e electrónica dramática, onde o caos sensitivo se manifesta numa experiência imersiva por caminhos sombrios, iluminados por explosões cortantes da música de dança ritualística.

Misfit Trauma Queen é o escultor desta electrónica de uma nova era, um nome a apontar, e a desvendar em 2020.