Mira Gomes celebra 10 de Junho com mensagem para as comunidades

O embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, aproveitou as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas para se dirigir aos portugueses emigrados em Espanha.

Leia aqui a mensagem completa:

“Caras e Caros Compatriotas,

Esta é a segunda vez que me dirijo a vós por ocasião da nossa Festa Nacional.

Ainda não será este ano que poderemos conviver na Residência da Embaixada de Portugal, e noutros locais espalhados por essa Espanha fora, para em conjunto com nossos amigos espanhóis e de outras nacionalidades celebrarmos o Dia de Portugal. No entanto, as melhorias notáveis que se registam na recuperação da pandemia já nos permitem encarar o futuro com mais esperança e confiança.

Essas mesmas melhorias possibilitam que a Embaixada e os Consulados Gerais possam organizar algumas atividades comemorativas, em vários pontos do território espanhol e em Andorra, sempre no respeito das recomendações das respetivas autoridades de saúde.

A este propósito gostaria de destacar o concerto da fadista Fábia Rebordão, na Casa da América, em Madrid, a atuação de Rodrigo Leão em Barcelona, um espetáculo de fado e flamenco em Sevilha e uma interessante exposição de fotografia no Centro Cultural de Vigo. O programa completo poderá ser consultado nas páginas institucionais da Embaixada e dos Consulados.

Este ano, cumprindo uma promessa feita aos nossos compatriotas em Andorra, estarei, juntamente com a Senhora Cônsul Geral em Barcelona e com o Cônsul Honorário naquele Principado, a comemorar o Dia de Portugal, juntamente com as mais altas autoridades locais, num espetáculo, concebido e produzido por um grupo de nossos concidadãos residentes em Andorra, a quem quero aqui deixar o meu profundo reconhecimento.

Todos aqueles eventos musicais serão transmitidos em streaming de modo a que um universo mais alargado de público possa deles disfrutar já que as medidas de limitação da lotação dos locais dos concertos impõem regras muito estritas.

Gostaria, ainda, de destacar uma outra iniciativa da Embaixada, em estreita colaboração com o Turismo de Portugal, para celebrar a longa tradição de cooperação luso-espanhola em Rio de Onor, o melhor exemplo de convivência comunitária entre populações dos dois países. Com a participação de várias entidades nacionais e espanholas e fruto do entusiasmo de entidades locais, em particular do presidente da Junta de Freguesia de Aveleda e Rio de Onor, iremos promover um projeto transfronteiriço da criação de uma rota turística à volta dos moinhos de água. Será uma forma original de celebrar o dia das Comunidades na aldeia mais comunitária que existe entre Portugal e Espanha.

Aproveito, igualmente, esta mensagem para dar as boas-vindas aos novos cônsules honorários em Léon e Santa Cruz de Tenerife que iniciaram funções nos passados doze meses e a quem desejo os maiores sucessos.

O Dia 10 de Junho calha no semestre da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. De novo, embora desta feita em condições extremamente complexas, Portugal soube demonstrar à Europa, e ao Mundo, que tem as competências necessárias para ser um criador e um exportador de europeísmo. Não enunciarei os principais resultados alcançados pela Europa, desde janeiro passado, fruto do importantíssimo impulso das autoridades portuguesas, até porque ainda não terminou o semestre; mas referirei, apenas, que o nosso lema “Tempo de atuar: por uma recuperação justa, verde e digital” foi plenamente cumprido com avanços muito relevantes em todas essas áreas.

Uma das marcas da Presidência Portuguesa foi o dinamismo, que é uma das caraterísticas das nossas Comunidades espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Esse dinamismo, aqui em Espanha, permitiu que se multiplicassem eventos promovidos por várias entidades, com destaque para o Fórum dos Portugueses e a Câmara de Comércio Hispano-Portuguesa, em áreas económicas, comerciais, culturais, educativas e sociais, que cobriram domínios muto relevantes para as relações bilaterais luso-espanholas e que contribuíram, sem dúvida, para um percurso de recuperação já digno de nota.

Por último gostaria de recordar que, através da RTPi, poderão seguir as comemorações oficiais, na ilha da Madeira, presididas por Sua Excelência o Senhor Presidente da República; assim como também será transmitida uma edição especial do programa “Portugal no Mundo”, em colaboração com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que poderá ser acompanhado em direto através da RTP Play (entre as 15h e as 18h30 CET).

Termino desejando em nome da Embaixada, dos Consulados Gerais, do Vice-Consulado em Vigo, dos Consulados Honorários, que tenham um excelente 10 de Junho.

Votos de um feliz Dia de Portugal, de Camões e de todos nós!”.