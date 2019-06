Minsk2019: Telma Monteiro é esperança de medalha

A judoca Telma Monteiro, que defende o título conquistado há quatro anos em Baku2015, é a grande esperança de Portugal de uma medalha, sábado, no arranque dos II Jogos Europeus, em Minsk.

A estreia da verdadeira competição – esta sexta, dia da cerimónia de abertura, apenas se realizou a prova de tiro com arco, com Rui Baptista – pode dar a Portugal o primeiro pódio, através da atleta que ajudou às 10 medalhas em Baku2015, quando a comitiva lusa conquistou três de ouro, quatro de prata e três de bronze.

Telma Monteiro, que compete na categoria de -57 kg, persegue o sexto cetro europeu, começando a sua missão frente à holandesa Margriet Bergstra, 27.ª do ranking mundial e 37.ª no olímpico.

A judoca portuguesa, de 33 anos, e que no Rio2016 foi medalha de bronze, é a atual 16.ª do ranking mundial e 27.ª na classificação olímpica.

Nos últimos meses, a atleta do Benfica não tem sido habitual nos pódios, contudo garante estar em Minsk em forma e motivada para uma medalha, que nunca falhou em campeonatos da Europa.

Catarina Costa e Maria Siderot, em -48 kg, Joana Ramos e Mariana Esteves, em -52, Gonçalo Mansinho, em -60, João Crisóstomo e Sergiu Oleinic, em -66, são os outros judocas lusos em ação.

João Costa, o militar de 54 anos que é o mais experiente dos atletas da missão, foi prata em Baku2015 em pistola a 10 metros, mas na prova individual: sábado, estreia-se nesta especialidade olímpica, mas em pares mistos, com Joana Castelão.

No ténis de mesa, Jieni Shao começa frente à grega Aikaterini Toliou e, se passar, terá a segunda ronda no mesmo dia.

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia querem colocar a ginástica acrobática em plano superior do desporto nacional, em dia que já vale medalhas.

No tiro com armas de caça, João Paulo Azevedo, Ana Rita Rodrigues e Maria Barros perseguem a qualificação, enquanto, no ciclismo de estrada, Daniela Reis e Maria Martins procuram surpreender.

Nestes II Jogos Europeus Portugal vai competir com um total de 98 desportistas em atletismo, badminton, futebol de praia, canoagem, ciclismo (estrada, contrarrelógio e pista), ginástica (artística, trampolins, aeróbica e acrobática), judo, karaté, lutas amadoras, tiro, tiro com arco, tiro com armas de caça e ténis de mesa.