Minsk2019: O nosso trio maravilha conquistou mais uma medalha

As portuguesas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram este domingo a medalha de prata no exercício combinado de ginástica acrobática dos II Jogos Europeus, o terceiro pódio das ginastas em Minsk e o quarto de Portugal.

O trio do Acro Clube da Maia já tinha amealhado uma medalha de prata e uma de bronze no sábado, pelo que a sua passagem pela Bielorrússia se cifra por três pódios, um número recorde, melhor do que o que foi obtido pelo canoísta Fernando Pimenta em Baku2015, com duas ‘pratas’, em K1 1.000 e 5.000 metros.

Com um exercício a roçar a perfeição, a Bélgica terminou com 29.960 pontos, enquanto Portugal ficou com 29.110 e a Bielorrússia com 29.060, no terceiro lugar.

No sábado, as ginastas portuguesas tinham conquistado a prata no exercício dinâmico, com 28.740 pontos, atrás da Bélgica, com 28.830, e à frente da anfitriã Bielorrússia, com 28.090.

Antes, na prova de equilíbrio, o trio tinha somado 28.520 pontos, ficando apenas atrás da Bielorrússia, com 29.520, e da Bélgica, com 29.230, que conquistaram o ouro e a prata, respetivamente.

Veja a entrevista de Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia ainda antes desta derradeira prova: