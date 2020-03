Ministro pede a emigrantes regressados que cumpram isolamento

“Admito que tenham saudades”, afirmou Eduardo Cabrita, pedindo contudo aos emigrantes que têm regressado a Portugal nesta altura que mantenham o distanciamento social para que o risco de contágio por Covid-19 não aumente.

O ministro da Administração Interna anunciou ainda que entre as 00:00 de domingo e as 20:00 de terça-feira foram registadas 27 detenções por “violação das regras” do estado de emergência decretado devido à pandemia da doença covid-19.

Eduardo Cabrita fez o anúncio durante uma conferência de imprensa no final da segunda reunião da Estrutura de Monitorização do estado de emergência, em Lisboa.