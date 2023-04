Ministro dos Negócios Estrangeiros inaugura instalação de Joana Vasconcelos

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, inaugura esta quinta-feira, 27 de abril, a instalação “Árvore da Vida”, de Joana Vasconcelos, em Paris.

Será mais propriamente no Chatêau de Vincennes, na capital francesa, que o governante estará, pelas 18h00 (hora local) e acompanhado pela ministra da Cultura gaulesa, para efetuar o “corte das fitas” da instalação da artista portuguesa.

No âmbito desta deslocação, indica o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado enviado ao BOM DIA, João Gomes Cravinho manterá, igualmente, reuniões de trabalho com as autoridades locais.