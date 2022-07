Ministro do Desporto quer Volta a França no Grão-Ducado

O ministro do Desporto luxemburguês pretende voltar a ter a Tour de France a passar no Grão-Ducado. O Luxemburgo já foi parte de oito edições da volta icónica.

Georges Engel, membro do executivo, pretende até levar o assunto a conselho de ministros. Admite que teria, “sem dúvida, um impacto na promoção da imagem de marca do Luxemburgo no estrangeiro e na notoriedade do país”, como revela o Contacto.

O ministro do Desporto justifica que, além de ter recompensas desportivas, o regresso da Volta a França ao Luxemburgo traria também vantagens económicas e turísticas imediatas.

A Tour de France passou nos anos de 1947, 1967, 1968, 1989, 1992, 2002, 2006 e 2017 pelo Luxemburgo, até agora.