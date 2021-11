Ministro da Educação francês promete apoio à língua portuguesa

As conversações entre a secretária de Estado para os Assuntos Internos do Reino Unido e o ministro francês do Interior sobre a crise migratória no Canal da Mancha foram canceladas por Paris. A tensão política entre as duas nações está a aumentar depois de, esta semana, um naufrágio ter vitimado dezenas de migrantes que seguiam em barcos semirrígidos desde a costa de França, na tentativa de chegarem a solo britânico.