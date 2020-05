Ministro da Defesa: capacidade de adaptação é marca das Forças Armadas

O Ministro da Defesa Nacional afirmou que as Forças Armadas Portuguesas têm tido um envolvimento no combate à pandemia da covid-19 “muito superior” à maior parte dos parceiros da União Europeia e da NATO.

“Temos vindo a acompanhar o que se tem vindo a passar nos países aliados da NATO e na União Europeia e o que verificamos é que as nossas Forças Armadas têm um envolvimento muito superior àquilo que é a realidade na maior parte dos países amigos e parceiros”, apontou João Gomes Cravinho.

O governante falava aos jornalistas no fim de uma visita ao Centro de Coordenação de Resposta Militar para a covid-19, na Base Naval de Lisboa, em Almada, no distrito de Setúbal, onde destacou que a “capacidade de adaptação é uma marca de qualidade das Forças Armadas”.

“Em relação ao que se passou até agora, o que posso notar com grande satisfação é a capacidade das Forças Armadas para se adaptarem muito rapidamente, de forma sistemática e planeada a uma situação inteiramente inopinada, que ninguém estava a esperar”, frisou.

Os militares portugueses têm dado apoio à sociedade em várias vertentes, como distribuição de alimentos, na criação de centros de acolhimento temporários ou na desinfeção de escolas e lares, o que tem sido feito “de uma forma extremamente eficaz”, segundo o ministro.

No entanto, indicou, ainda não é possível fazer um balanço de todas estas iniciativas porque “há muita coisa em continuidade”.

Em relação ao trabalho efetuado pela Marinha Portuguesa e pela Base Naval de Lisboa, em particular, João Gomes Cravinho destacou a criação do protótipo de um ventilador de baixo custo que “não tinha sido pensado” anteriormente à pandemia, mas que, tendo em conta as necessidades do país, começou a ser desenvolvido “de imediato”.

Além disso, o ministro adiantou que ainda não houve necessidade de acolher nenhum cidadão no centro temporário que foi instalado na base naval, em abril, com 350 camas.

“Em relação a doentes não tem sido necessário. As camas estão prontas e nunca se sabe quando pode haver uma necessidade e a prontidão é imediata para receber doentes. Mas já acolheram profissionais de saúde do Hospital Garcia de Orta, que podem dormir aqui e dessa forma protegem os seus próprios familiares, na medida em que estão mais expostos à doença e não querem levar esse risco para as suas casas”, explicou.

O governante também aproveitou para visitar o Centro de Operações Marítimas da Base Naval de Lisboa, onde comunicou em direto com os navios portugueses que se encontram em missão nos Açores, na Madeira e em São Tomé e Príncipe, em África.

“É muito importante recordar que enquanto isto tudo está a acontecer [pandemia da covid-19] as missões de sempre continuam. A defesa das nossas águas, a vigilância, as missões de busca e salvamento têm continuado e a esse respeito também a Marinha e a Força Aérea têm sido exímios, têm respondido de uma forma absolutamente perfeita”, frisou.