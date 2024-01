Ministra portuguesa condecorada em França

Marc Fesnau, na altura Ministro da Agricultura e da Alimentação francês, atribuiu à homóloga portuguesa, Maria do Céu Antunes, o grau de Comendadora da Ordem do Mérito Agrícola. A cerimónia ocorreu no passado dia 4 de janeiro, em França.

Esta condecoração deveu-se “ao trabalho, tenacidade e liderança que permitiram alcançar a Reforma da Política Agrícola Comum (PAC), durante a Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, em 2021″, explica Marc Fesnau. E expressa o desejo de contar com a ministra para a próxima reforma da PAC.

A ministra sublinha que é “uma distinção coletiva, atribuída a uma equipa, a Portugal, porque a e reforma da PAC foi conseguida graças a um grupo muito extenso de pessoas, que muito se empenharam”. Expressa que recebe a condecoração “com uma honra imensa e um sentimento de gratidão ainda maior”.

“Orgulho-me por ter conseguido contribuir um pouco mais para a construção do projeto comum que é a União Europeia (UE) e penso que é nisso que nós, europeístas, nos devemos empenhar, em cada momento. E trabalhar pelo sucesso de um setor, que é garante da segurança alimentar e do desenvolvimento socioeconómico do país e da UE, tem sido uma missão desafiante, mas repleta de oportunidades de fazermos a diferença”, afirma Maria do Céu Antunes.

A ministra portuguesa destacou ainda “a forte cooperação e o diálogo que têm sido mantidos, nomeadamente em tempos tão difíceis como os atuais. E foi exatamente isso que aconteceu hoje, nesta reunião em que pudemos partilhar perspetivas e visões. Porque o que realmente importa é construir e implementar política pública que traga respostas, motive o crescimento e a inovação e se faça sentir nas vidas das pessoas”.

Recorde-se que esta não é a primeira condecoração da ministra portuguesa. Em dezembro de 2022 foi agraciada com a distinção “Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario, Sección Mérito Agrario”, atribuída pelo governo de Espanha e proposta pelo Ministro da Agricultura, Pesca e Alimentação, Luis Planas.