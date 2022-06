Ministra da Agricultura em Bruxelas para promover “O Melhor de Portugal”

Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura e da Alimentação, vai marcar presença no segundo dia do certame “O Melhor de Portugal“, a realizar em Bruxelas, capital da Bélgica, entre 17 e 18 de junho.

Esta iniciativa, promovida pela Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), vai já para a sua 8.ª edição e tem como principal objetivo promover o setor agroalimentar português junto de exportadores da Benelux.

Além de Maria do Céu Antunes, marcará também presença no evento Rui Tereno, Embaixador de Portugal na Bélgica, além de Eduardo Oliveira e Sousa e Luís Mira, presidente e secretário geral da CAP, respetivamente.

O BOM DIA estará presente e assegura a cobertura diária a partir do Parque do Cinquentenário.

#portugalpositivo