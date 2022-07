Minho aposta na Irlanda

Uma ação de benchmarking ligada ao cluster dos Parques Empresariais e Tecnologia decorreu nas cidades de Dundalk e Dublin, tendo como objetivo a troca de experiências, partilha de boas práticas e posicionar o Alto Minho como destino de investimento irlandês.

A comitiva do Alto Minho, composta por autarcas e dirigentes associativos empresariais da região, foi recebida na Embaixada de Portugal na Irlanda, onde se reuniu com o Embaixador de Portugal na Irlanda, Bernardo Lucena, e com Luís Reis, Diretor da AICEP – Portugal Global na Irlanda e Conselheiro Económico da Embaixada.

A delegação do Alto Minho viajou ainda até Dundalk para visitar o Finnabair Business Park, onde foi recebida por Aidan McKenna, Diretor Regional da Enterprise Irland, numa reunião onde foram abordados os fundos e apoios concedidos por aquela entidade à indústria irlandesa.

A comitiva reuniu-se depois com Garrett Connell, Country Manager da ParkWind, uma das maiores empresas europeias de energia eólica, onde ficaram a conhecer a realidade da indústria eólica offshore irlandesa.

Presentes nesta reunião estiveram ainda a Presidente e o Vice-Presidente da Câmara de Comércio de Dundalk, Una McGoey e Paddy Malone.

O grupo visitou depois o Advanced Manufacturing Training Centre of Excellence, instalado no Xerox Technology Park. O AMTCE foi criado para responder às necessidades de capacitação da indústria irlandesa. Este centro tecnológico oferece formação de alta qualidade através de uma multiplicidade de meios da Indústria 4.0, utilizando tecnologias de ponta para responder às necessidades de aprendizagem e especialização, através de equipamentos avançados de fabricação de ponta, instalações de formação de linha piloto, recursos de prototipagem para novos produtos e acesso para que os alunos possam trabalhar em projetos de negócios reais.

No AMTCE os responsáveis do Alto Minho reuniram-se com Adrian Kelly e Denis Rowan, diretores deste centro, que guiaram depois todo o grupo pelas instalações repletas de tecnologia robótica de ponta.

A finalizar o dia de trabalho, a delegação alto minhota reuniu-se ainda com Enda Larkin, Especialista em Turismo e Qualidade, que tem colaborado com a Tourism Ireland, a agência de turismo da Irlanda. Este especialista abordou a estratégia irlandesa para descentralizar o turismo dos grandes centros urbanos, valorizando o interior através de uma oferta turística agregada que tem possibilitado levar cada vez mais turistas a visitar os territórios do interior.

Estas Ações de Benchmarking e Internacionalização são uma iniciativa conjunta organizada pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM – Alto Minho) e a Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), é um roteiro que tem como objetivo dotar os agentes territoriais do Alto Minho das ferramentas necessárias para o incremento da Competitividade das suas regiões através de um conjunto de missões institucionais e reuniões com diferentes entidades europeias.