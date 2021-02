Minha caneta

Deus criou os poetas e todas as raças

E o primeiro homem trazia na genética

A poesia que exaltou nas praças

A poesia que vos escrevo tem sua ética.

A caneta que uso é velha nao me leve a mal

Dá para escrever aquilo que você lê

Escrevo todas as noites frias em Portugal.

Que sai de minha pena é aquilo que você vê.

Gosto de escrever à lareira e ao borralho

De improviso me traz boa lembranca

De leitura das cartas e do baralho

Das noites longínquas de criança.

.

Esta caneta me torpedeia a imaginação

E crava no papel qualquer talento

E me aviva minha mente e coração

Esta velha caneta me dá certo alento!

José Valgode