Militantes do CDS-PP lançam petição para destituir Nuno Melo

“Os militantes do CDS-PP no seguimento dos últimos estudos de opinião que indicam 0,0% ao partido e das declarações do atual Presidente que pretende mudar a sigla e História do partido”, lançam uma recolha de assinaturas para a destituição de Nuno Melo.

No comunicado enviado ao BOM DIA por Paulo Freitas do Amaral, considera-se ainda que o presidente do partido centrista “tomou recentemente (medidas) de extinção de grupos de opinião interna, cancelamento de atividades em sedes de concelhias, etc.”

Este movimento de filiados no CDS-PP estará no próximo dia 25 de fevereiro no espaço “Vila Cruz” na freguesia da Cruz Quebrada, em Oeiras, a recolher assinaturas de militantes com vista à realização de um congresso denominado “Crescer para Vencer”, mas também em linha: o abaixo assinado pretende alcançar o numero mínimo de militantes para a realização de um congresso que são cerca de 10% dos militantes ativos conforme os estatutos do partido.

O objetivo destes centristas é “com a finalidade de “abrir um novo ciclo para a escolha de um novo líder do CDS”.