Milhares esperados no festival mais português da Califórnia

O Festival Português do Vale de São Joaquim estará de volta a Turlock, Califórnia, em 09 e 10 de abril, retomando o calendário que tinha sido alterado por causa da pandemia de covid-19.

“Tentamos abranger os diferentes aspetos da cultura portuguesa neste fim de semana”, disse à Lusa Elaina Vieira, diretora-executiva da Carlos Vieira Foundation, que organiza o evento. “As pessoas estão entusiasmadas por terem celebrações e por se reunirem com a comunidade portuguesa outra vez”, acrescentou.

O festival vai abrir com uma “Parada Portuguesa” e seguirá com as atuações de várias bandas filarmónicas e grupos folclóricos. Haverá uma tourada à corda no sábado e uma tourada sem sangue no domingo, eventos que nas edições anteriores foram dos mais populares entre a audiência.

No programa de entretenimento estão também as atuações dos comediantes Taylor Amarante e Vavo Brito, da fadista Marisa Silva Rocha e dos cantores populares Anthony Morais, Luízinho, David DeMelo, Emily e Alcides Machado.

Esta será a terceira edição do festival que celebra a cultura luso-americana no vale central da Califórnia, onde há uma grande concentração de pessoas de origem portuguesa, e terá entrada gratuita no sábado, para atrair o maior número possível de visitantes.

“Há muitos jovens que não estão tão envolvidos na comunidade portuguesa e não estão interessados em ir às Festas, e podem até nem saber o que é este festival, mas irão porque a entrada é gratuita”, explicou Elaina Vieira. “Queremos incentivar essas pessoas a virem, dar-lhes a oportunidade de descobrirem mais e envolverem-se”.

A organização antecipa que o evento atraia dez mil visitantes durante todo o fim de semana, com cerca de sete mil no sábado e três mil no domingo, dia em que a entrada para a tourada sem sangue custará 15 dólares. “Esperamos que seja um regresso à normalidade. Parece que vamos ter um bom nível de participação”, salientou a responsável.

Com 50 a 60 empresas expositoras, que irão desde a Ginja9 e PortuCali à Avila Imports e Azorean Brothers, o festival também terá uma prova de vinhos e queijos portugueses.

“Um dos grandes objetivos da celebração é apelar a todas as audiências”, afirmou Elaina Vieira. “Queremos convidar os mais velhos da comunidade a virem e a desfrutarem da cultura e dos portugueses do vale central, mas também queremos reacender esse sentimento nas gerações mais novas”, explicou.

Estará ainda patente uma exposição cultural, com a participação do Museu Histórico Português de São José, que comemora 25 anos, do Centro Histórico Português de San Diego e algumas exibições especiais.

“Tentamos trabalhar para que isto seja algo apelativo para as gerações de portugueses mais novas e mais velhas e também para os que não são portugueses e querem saber mais sobre a cultura”, realçou Vieira.

A dirigente disse que a Fundação trabalha “muito de perto” com o patrocinador principal, Portuguese Fraternal Society of America (PFSA), “que tem como um dos seus propósitos manter a cultura portuguesa viva”.

As receitas geradas pelo festival vão reverter, como nos anos anteriores, para a campanha permanente que a Fundação Carlos Vieira tem para apoiar crianças autistas, denominada “Race for Autism”.

