Mil bombeiros combatem incêndio na Covilhã

Quase 1.000 operacionais combatiam esta terça-feira pelas 23:00 o fogo que deflagrou no sábado no concelho da Covilhã e que está ativo nos distritos de Castelo Branco e da Guarda, segundo a Proteção Civil.

De acordo com a informação disponível às 23:00 no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que começou localidade de Garrocho (Covilhã) era combatido por 962 bombeiros, apoiados por 291 viaturas.

Um helicóptero ligeiro de combate a incêndios rurais sofreu na tarde de hoje um acidente durante as operações de combate ao incêndio da Covilhã, sem provocar vítimas mortais ou feridos, anunciou a Proteção Civil.

No mesmo fogo, três bombeiros e um sapador florestal sofreram hoje ferimentos ligeiros durante o combate, disse o comandante Operacional Regional do Centro.

O incêndio deflagrou às 03:18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.

Na conferência de imprensa ao início da noite, o comandante Operacional Regional do Centro salientou que, neste momento, existe “uma situação muito grave” no concelho de Manteigas.

“A situação que mais nos preocupa é a frente de fogo no concelho de Manteigas. Há duas frentes ativas, uma no concelho da Covilhã e outra no concelho de Manteigas”, sublinhou António Ribeiro, admitindo que espera “uma noite difícil” e de muito trabalho.

No total, os sete incêndios ativos em Portugal continental, mobilizavam 1.064 operacionais, com o apoio de 318 meios terrestres.

Um incêndio em Vilarelho da Raia, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, já dado como dominado, concentrava, pelas 23:00, 77 operacionais, apoiados por 23 viaturas.

Cerca de 80 concelhos do interior Norte e Centro e norte Alentejo estavam hoje em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).