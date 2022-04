Mike11 regressa a casa

O produtor e compositor português Mike11 anuncia concerto em Lisboa no dia 27 de maio, no que será o seu regresso à cidade natal para o seu primeiro concerto em nome próprio. Os bilhetes já se encontram disponíveis na blueticket e nos locais habituais.

Mike11 cresceu a ouvir hip hop e R&B mas começou a carreira a cantar fado. Encontrou-se nas cordas da guitarra portuguesa, deixou que o fado lhe aprofundasse a sensibilidade, e percorreu o mundo à procura do que ninguém fez: nunca perdendo uma técnica quase obsessiva, destruiu os muros de regras e fundiu tudo o que o arrepiava, fazia viajar, provocava calor e desconforto ao mesmo tempo — a guitarra portuguesa, o seu ouro nacional, e a cultura urbana que lhe estava tão no ADN que não lhe é possível despir.

Criou um som só seu, inspirador mas inimitável, e para dentro do primeiro disco, 19.2K, trouxe todos os ramos da sua família. Esta criação de comunidade celebra-se no Capitólio, com um concerto que não é uma concretização, mas a escrita de mais um capítulo do processo experimental. Na primeira apresentação a solo e ao vivo do álbum, Mike11 rodeia-se no palco de uma banda e convidados, com um registo honesto e agressivamente transparente, onde se dispensam rótulos e, entre cordas, beats e drums, se elogia tudo o que a música ainda pode ser.