Mike da Gaita apresenta o Zé da Tasca

Mike da Gaita conta com 10 anos de carreira e tem sete álbuns editados. O artista está a finalizar o lançamento do seu oitavo disco mas neste mês já podemos contar com uma novidade.

A canção ‘O Zé da Tasca’ é o primeiro avanço deste novo trabalho que já é esperado pelo público há muito tempo.

Este primeiro single mostra mais uma vez a fórmula de sucesso, fazendo de Mike da Gaita um dos intérpretes mais consensuais e populares deste género musical.

Mike da Gaita é um nome que já associamos à música popular portuguesa desde 2010. Durante 10 anos Mike da Gaita fez muita estrada no país e no estrangeiro, actuando nos quatro cantos do mundo.

De referir ainda que Mike da Gaita é considerado um exímio tocador de concertina, uma paixão que desde os tempos de infância levaram um simples brinquedo a tornar-se o instrumento musical que o define como músico profissional.