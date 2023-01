Miguel Vieira conquista prata no Grand Prix IBSA de Portugal

O paralímpico Miguel Vieira conquistou esta segunda-feira a medalha de prata no primeiro dia do IBSA Grand Prix de Portugal, competição para judocas Cegos e de Baixa Visão que decorre Complexo Municipal dos Desportos da Cidade de Almada.

Portugal recebe pela primeira vez esta prova do circuito internacional da IBSA, que conta com a participação de 91 judocas, de 24 países, e que pontua para o ranking mundial e qualificação paralímpica.

A seleção portuguesa contou com três judocas, com destaque para Miguel Vieira (-60 kg J1), ao conquistar a medalha de prata após três vitórias e uma derrota no sistema de todos contra todos da sua categoria

“Penso que é um balanço positivo. Foram quatro combates de nível alto contra grandes atletas. Conheço-os a todos, são muito difíceis, especialmente o venezuelano, com quem perdi no Mundial. Só tenho a agradecer aos meus treinadores e colegas. Queria o ouro por ser em casa, mas não foi possível. Espero que numa próxima oportunidade consiga chegar ao ouro”, disse Miguel Vieira, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Judo.

Nuno Rocha e Rúben Gonçalves, competiram na mesma categoria, de -73 kg J2, com o primeiro a perder nos dois combates efetuados, tendo em conta que foi repescado, enquanto Rúben Gonçalves foi derrotado na estreia.