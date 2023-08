Miguel Vieira conquista ouro nos Campeonatos Paralímpicos Europeus

O judoca português Miguel Vieira conquistou esta terça-feira a medalha de ouro na categoria -60 kg (J1) dos Campeonatos Paralímpicos Europeus, competição que decorre em Roterdão, nos Países Baixos, e na qual participam 26 atletas lusos, de seis modalidades.

Para chegar ao ouro, Miguel Vieira, que tem deficiência visual, impôs-se ao azeri Ismayil Muradov, ao francês Armindo Araújo e ao ucraniano Mykola Rudnyk, sempre por ‘ippon’.

“É a minha primeira medalha de ouro em Campeonatos Europeus, é uma grande alegria para mim. Alterei o meu judo, porque muitos dos atletas conhecem as minhas técnicas, com muita cautela fiz a gestão e, combate a combate, fui conseguindo vencê-los. Estou muito feliz com esta conquista”, afirmou Miguel Vieira, em declarações ao Comité Paralímpico de Portugal (CPP).

Nas competições de judo que decorreram durante a manhã, Nuno Rocha e Rúben Gonçalves foram eliminados nos oitavos de final, na categoria -73kg (J2), enquanto Djibrilo Iafa está na fase de repescagem da categoria -73kg (J1).

Portugal está representado nos Campeonatos Paralímpicos Europeus, competição que se realiza pela primeira vez, por 26 atletas, em seis modalidades: atletismo, badminton, boccia, ciclismo, judo e ténis em cadeira de rodas.

A competição, que decorre sob a égide do Comité Paralímpico Europeu (EPC) até 20 de agosto, conta com a participação de 1.500 atletas, de 45 países, que competem em 10 modalidades.