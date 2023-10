Livro inspirado em Miguel Torga apresentado em Paris

“Le Pèlerin – Au Coeur de mon histoire”, livro inspirado nas origens portuguesas do autor residente em França, António dos Santos, conterrâneo de Miguel Torga, vai ser apresentado na próxima quinta-feira, no Consulado-Geral de Portugal em Paris.

Influenciado pela obra de Miguel Torga, seu conterrâneo, e “o peregrino” na sua história, António dos Santos remete o leitor para a década de 60 em Portugal no seu último livro, “Le Pèlerin – Au Coeur de mon histoire”.

O autor nasceu em 1949, natural da aldeia do Crasto, freguesia de Água Revés, em Valpaços, e aos 20 anos deixou Portugal em busca de uma vida melhor, tendo passado por Espanha, Lisboa e, por fim, assentado em Paris.

Ali, António dos Santos faz da pintura decorativa a sua carreira enquanto aprende belas artes. Após o falecimento da mãe, decide expressar uma homenagem aos pais e à casa onde nasceu numa coleção de 18 telas que batizou de “O Peregrino”, trabalho que origina este romance.

Misturando a narrativa real com ficção, o livro conta-nos a história de Eduardo, um rapaz de 11 anos confrontado com uma vida difícil com dias de muito trabalho na aldeia onde vive, em Trás-os-Montes.

“O autor sabe prender o leitor”, diz um dos professores convidados para a apresentação do livro, Michel Bonneau. “Este romance é um livro que toca as nossas sensibilidades, comove os mais ousados ​​e congela uma época antiga. Ao acompanhar a história, o autor sabe manter o suspense graças a anedotas coloridas e suculentas, mas muito reais”, completa.

Michel Bonneau nasceu em França em 1949, e foi diretor do Centro de Pesquisa de Imagem Intervencionista em Jouy, perto de Paris, durante 40 anos. Na próxima quinta-feira junta-se ao professor, docente de Civilização Portuguesa e Brasileira na Universidade de Cergy Pontoise e de Língua Portuguesa na Universidade de Sorbonne Nouvelle, Olímpio Sobral, para liderar a apresentação do livro.

O evento terá lugar nos Salões Eça de Queirós do Consulado-geral de Portugal em Paris, dia 12 de outubro, pelas 18h30.