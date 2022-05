Miguel Teixeira do Chile para a América

O CEO da NTT DATA Chile foi esta semana nomeado para o mesmo cargo ao nível continental. O português tinha sido, entre 2014 e 2020, CEO da empresa em Portugal.

“Foi com grande orgulho e satisfação que aceitei o desafio de liderar a região Américas, na medida em as geografias que estarão no perímetro da minha responsabilidade vão desempenhar um importante papel no crescimento do negócio da NTT DATA EMEAL. É uma zona geográfica na qual a NTT DATA já tem uma sólida presença e posicionamento, pelo que antecipamos um futuro recheado de oportunidades para inovar e fazer diferente, para transformar as organizações e melhorar a vida das pessoas pela tecnologia”, revela Miguel Teixeira, como avançou o ECO.

A NTT DATA Portugal também expressou o seu orgulho pela presença de um português num alto cargo da consultora. Miguel Teixeira vai passar a liderar a empresa em oito países, que prevê duplicar o volume de negócio até 2025.

Na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Estados Unidos, o português dará continuidade a já mais de 25 anos de carreira.

Miguel Teixeira é licenciado em Engenharia Informática e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico, tendo realizado uma pós-graduação na Universidade Católica Portuguesa em Inovação, Empreendedorismo e Gestão de Projetos.

#portugalpositivo