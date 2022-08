Miguel Tavares reforça o Panathinaikos

O avançado português segue do Campeonato de Portugal para a principal liga grega. Miguel Tavares vai integrar a equipa B do Panathinaikos.

Miguel segue para a sua primeira experiência internacional. Com 23 anos, fez uma época de destaque no Amarante, onde acabou por fazer parte da equipa do ano do Campeonato de Portugal.

Fez grande parte da formação no Nogueirense e teve uma passagem pelo Porto. Tem agora um vínculo válido por uma época com um dos principais clubes gregos.

