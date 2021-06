Miguel Oliveira segundo na Alemanha

Miguel Oliveira conquistou, este domingo, o terceiro pódio consecutivo no Campeonato do Mundo de MotoGP. Após o segundo lugar em Itália e o primeiro na Catalunha, o Falcão foi, uma vez mais, segundo classificado, desta feita no Grande Prémio da Alemanha.

O piloto português arrancou a partir da segunda linha da grelha de partida, após ter registado o sexto melhor tempo na fase de qualificação, mas não se deu por satisfeito e ‘escalou’ posições desde bem cedo.

O homem da Red Bull KTM Factory Racing ‘mordeu os calcanhares’ a Marc Márquez durante a totalidade das 30 voltas, mas a vitória acabou mesmo por sorrir ao espanhol, que completou o traçado de Sachsenring com 1.610 segundos de vantagem.

Marc Márquez deu, desta maneira, continuidade ao autêntico domínio que tem vindo a protagonizar no Grande Prémio da Alemanha. Já lá vão 11 vitórias consecutivas: oito em MotoGP, duas em Moto2 e a restante em 125cc, em 2010.

