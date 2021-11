Miguel Oliveira recebido por centenas de fãs em Portimão

Centenas de pessoas receberam esta semana o piloto português Miguel Oliveira (KTM) em Portimão, após cumprir a viagem de moto entre Almada e a cidade algarvia, palco do Grande Prémio do Algarve, do Mundial de motociclismo de velocidade.

O piloto natural de Almada chegou à ‘fanzone’ instalada na zona ribeirinha, por volta das 17:20, “escoltado” por mais de uma centena de ‘motards’ de vários motoclubes, que o acompanharam na viagem entre a sua cidade Natal e Portimão.

À chegada, o piloto português disse aos jornalistas que “a viagem fantástica e a receção são um apoio incrível e motivadoras para a corrida de domingo”, penúltima prova do Mundial da prova rainha do motociclismo, que se realiza entre sexta-feira e domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

“É um apoio fantástico, gratificante e motivador para fazer o melhor possível, que é ganhar a corrida, porque é sempre especial correr em Portugal”, apontou o piloto que venceu a etapa lusa em 2020.

Para Miguel Oliveira, a viagem de moto entre Almada e Portimão “foi especial”, já que foi a primeira efetuada após ter adquirido a carta de condução de motociclos.

“Foi espetacular contar com o apoio de tantas pessoas ao longo das cerca de três horas de viagem, é fantástico e motivador”, reforçou.

No palco montado na zona ribeirinha de Portimão, o piloto agradeceu o apoio e deixou a promessa de uma vitória na corrida, a segunda da época em Portimão e a primeira com público nas bancadas, após o levantamento das restrições devido à pandemia da covid-19.

“O pensamento está na vitória porque com este apoio na chegada a Portimão e com as bancadas cheias de público, vamos mesmo ganhar”, assegurou.

Franco Martins, um dos ‘motards’ que acompanhou o piloto da KTM desde Almada, disse à Lusa que a viagem “foi para demonstrar o apoio dos portugueses ao Miguel, único piloto a correr em motociclismo ao mais alto nível”.

“É uma forma de motivar e agradecer tudo aquilo que o Miguel tem feito numa modalidade que só está ao alcance dos melhores”, destacou.

O percurso da comitiva ‘motard’, entre Almada e Portimão, foi coordenado pela Unidade Nacional de Trânsito (UNT) da Guarda Nacional Republicana (GNR), que mobilizou 10 militares para a iniciativa.

“A viagem correu como era esperado, sem incidentes e dentro da maior normalidade”, disse à Lusa o tenente Miguel Araújo da GNR.

O piloto luso da KTM chega à penúltima ronda das 18 do mundial de MotoGP no 10.º lugar, com 92 pontos, e com o título mundial já atribuído ao piloto francês Fábio Quartararo, líder da classificação com 167 pontos.

O diretor-geral do Autódromo Internacional do Algarve, Paulo Pinheiro, disse à Lusa que “já foram vendidos cerca de 50 mil bilhetes” para o Grande Prémio do Algarve, prevendo que durante os três dias o circuito receba “um total aproximado de 115 mil pessoas”.

#portugalpositivo