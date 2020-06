Miguel Oliveira: objetivo é o ‘top-10’ em 2020

Andar no ‘top-10’ do MotoGP em 2020 é o objetivo do português Miguel Oliveira (KTM), a pouco menos de um mês do arranque do Mundial de motociclismo de velocidade, em 19 de julho, no circuito de Jerez, em Espanha.

“Irei entrar a pontuar, com objetivo bem definido de estar sempre nos pontos, no ‘top-10’, como se fosse um campeonato numa situação normal”, afirmou o piloto natural de Almada, em entrevista à agência Lusa.

O arranque do campeonato do mundo estava previsto para 08 de março, no Qatar, mas a pandemia de covid-19 levou ao reajuste do calendário, tendo como primeira prova o Grande Prémio de Espanha, em Jerez de la Frontera.