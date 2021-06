Miguel Oliveira foi quinto no GP dos Países Baixos

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou hoje na quinta posição o Grande Prémio dos Países Baixos de MotoGP, nona prova do Campeonato do Mundo.

O piloto de Almada concluiu as 26 voltas da corrida a 8,402 segundos do vencedor, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que bateu o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) por 2,757 segundos e o campeão mundial Joan Mir (Suzuki) por 5,760.

Com estes resultados, Quartararo alargou a liderança no Mundial, enquanto Miguel Oliveira mantém o sétimo lugar do campeonato, com 85 pontos.