Miguel Oliveira: comecei bem a segunda metade da época

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) considera que o quarto lugar conseguido este domingo no Grande Prémio de Inglaterra de MotoGP é “uma boa forma de começar a segunda metade da época”.

Partindo do 16.º lugar, o piloto luso cortou a meta a 0,750 segundos do vencedor, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) a ser segundo, a 0,215 segundos, e o sul-africano Brad Binder (KTM) em terceiro, a 0,680 segundos.

Miguel Oliveira foi o melhor piloto privado (a RNF Aprilia não é uma equipa de fábrica), depois de ter chegado a estar na terceira posição.

“Estou contente. Mas claro que, terminando tão perto do pódio e depois de ter estado na terceira posição, é uma pena”, disse o português, citado pela assessoria de imprensa da RNF Aprilia.

Ainda assim, Miguel Oliveira garante estar “satisfeito por começar a segunda metade da temporada de uma forma positiva”.

O piloto natural de Almada diz que este resultado “dá motivação para continuar a trabalhar”.

Além do seu resultado, Miguel Oliveira mostrou-se agradado pelo facto de a vitória ter sorrido a outro piloto da Aprilia.

“Também estou muito satisfeito por o Aleix ter ganhado a corrida, com três Aprilias a terminarem nos cinco primeiros lugares”, concluiu.

Com este resultado, o piloto luso ascendeu ao 15.º posto do Mundial, com 40 pontos.