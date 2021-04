Miguel Oliveira ansioso por correr em Portugal

O piloto Miguel Oliveira (KTM) admitiu estar “ansioso” por voltar a correr em Portugal, na terceira ronda do Mundial de MotoGP, que se disputa em 18 de abril no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).

À margem da apresentação da Miguel Oliveira Fan Clube Racing Team, uma equipa com cinco pilotos que vai participar nos campeonatos português e espanhol de velocidade em motociclismo, o piloto de Almada espera que “corra tudo pelo melhor”.

Depois de ter dominado o GP de Portugal de 2020, ano em que o Mundial de Velocidade voltou a Portugal pela primeira vez desde 2012, juntando a vitória à ‘pole position’ e à volta mais rápida em corrida, Oliveira espera repetir a fórmula.

“Correr em casa é um privilégio. Estou ansioso. Como no ano passado, vou chegar com uma vontade enorme de fazer bem e que o trabalho seja bem feito, que nada falhe desta vez e que possa fazer desfrutar os fãs portugueses”, sublinhou o piloto luso da KTM.

Depois de duas corridas recheadas de problemas no Qatar, na abertura do campeonato, Miguel Oliveira ocupa o 14.º posto do campeonato, com quatro pontos, fruto de um 13.º e um 15.º lugares.

O francês Johann Zarco (Ducati) chega a Portimão no comando do campeonato, com 40 pontos.

