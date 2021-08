Miguel Laffan: a cozinha alentejana é muito rica em produto

O chef português que já conquistou uma estrela Michelin, Miguel Laffan, participou na feira Genuss Gipfel, um evento de gastronomia gourmet onde o Alentejo esteve presente, apresentando alguns dos seus melhores produtos.

As Associações Empresariais Alentejanas de Beja (NERBE), de Évora (NERE) e a de Portalegre, no contexto de um projeto de promoção de produtos alentejanos no mercado alemão – Alentejo Global Export – promove vários produtores portugueses daquela região à feira Genuss Gipfel, em Colónia, mas também faz duas apresentações de vinhos e gastronomia alentejana em Düsseldorf.

Esta iniciativa levou a Colónia e Düsseldorf o chef português, Miguel Laffan, que efetuou demonstrações de cozinha com produtos alentejanos e explicou qual é a riqueza da gastronomia do Alentejo.

Veja aqui a entrevista completa de Miguel Laffan: