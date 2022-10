Miguel Barbosa estreia Toyota campeão do mundo em Portalegre

Miguel Barbosa está de regresso às competições internacionais disputando no próximo fim-de-semana a mítica Baja Portalegre 500 com a particularidade de o fazer aos comandos da Toyota Hilux T1+ com que recentemente Nasser Al-Attiyah se sagrou Campeão do Mundo de Rally Raid (W2RC).

Será a primeira vez que esta nova geração de veículos compete em Portugal e o oito vezes campeão nacional será um dos pilotos que vai dispor nesta derradeira etapa da Taça do Mundo de Bajas de uma dessas máquinas.

“Competir em Portugal é sempre um enorme prazer. A Baja Portalegre 500 é a grande festa do todo-o-terreno em Portugal. É uma prova mítica com pistas sensacionais, com milhares de espectadores e com a eximia organização do Automóvel Clube de Portugal. Poder dispor de uma máquina fantástica como tem demonstrado ser esta Toyota T1+ e, ainda para mais, daquela com que o Nasser Al-Attiyah se acaba de sagrar campeão do mundo, é sem dúvida uma mais-valia. Estou apostado em corresponder lutando pela vitória apesar da fortíssima concorrência que seguramente vamos ter e dando espetáculo para este público que vibra duma forma muito intensa ao longo de muitas horas de corrida. Esta Baja Portalegre 500 será certamente mais um grande espetáculo e desafio todos a virem até Portalegre acompanhar esta corrida”, referiu o piloto do BP Ultimate Vodafone Team que será navegado por Hugo Magalhães.

A 36ª Baja Portalegre 500, também pontuável para a FIA Bajas World Cup, arranca amanhã para Miguel Barbosa com o Shakedown, a que se segue no dia de quinta-feira as habituais verificações técnicas e administrativas. A prova terá um total de 473,5km cronometrados distribuídos por quatro setores seletivos disputados ao longo de dois dias. Desportivamente a prova alentejana terá início na sexta-feira, dia 28 de outubro, com um prólogo com 3,5km e um troço de 70km. No sábado cumprem-se dois setores seletivos ambos com 200km cronometrados.

