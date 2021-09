Miguel Ângelo Quarteto iniciam digressão em Sevilha

A digressão “Dança dos Desastrados”, de Miguel Ângelo Quarteto, recomeça no próximo dia 2 de outubro em Sevilha, no XV Festival Soberao Jazz.

O álbum “Dança dos Desastrados”, lançado em junho, tem sido aclamado pela crítica nacional e internacional. Foi inclusive considerado pela plataforma Bandcamp, um dos melhores álbuns dos últimos meses. O crítico Dave Sumner descreve o disco desta forma: “Na Dança dos Desastrados, cada nota, cada batida tem uma perspetiva melódica em mente. Isso não é novidade para Miguel Ângelo. O baixista tem o talento de estabelecer diálogos épicos com base na força e fluência das suas declarações melódicas”.

Miguel Ângelo Quarteto é um projeto conceituado com músicos de excelência, desde João Guimarães no saxofone alto, Joaquim Rodrigues no piano, Marcos Cavaleiro ou Mário Costa na bateria e Miguel Ângelo no contrabaixo e composição.

A digressão conta com o apoio do Programa Garantir Cultura e da Antena 2.

#portugalpositivo