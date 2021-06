Miguel Ângelo Quarteto apresenta “Dança dos Desastrados”

“Dança dos Desastrados” é o novo álbum de Miguel Ângelo Quarteto. Depois de ter lançado em 2013 – “Branco” – o álbum de estreia do grupo, e o disco “A Vida de X”, em 2016, o Quarteto, liderado pelo contrabaixista e compositor Miguel Ângelo, apresenta agora, o terceiro trabalho: “Dança dos Desastrados”.

Baseado em possíveis danças tradicionais, reais ou imaginárias, esta é a proposta do Quarteto para escutar, sentir e dançar, mesmo para os mais “desastrados”.

O disco físico é uma verdadeira peça de coleção, em que o desenho é da responsabilidade da artista gráfica Maria Mónica. O disco tem uma edição limitada de 250 unidades e pode ser adquirido no site miguelangelo.bandcamp.com.

A versão digital estará disponível em breve nas principais plataformas.

Miguel Ângelo é um dos músicos de jazz mais reconhecidos do panorama nacional. Em 2016 o álbum “A Vida de X” foi considerado pela revista Jazz.pt, pelo crítico Phil Barnes, na revista All About Jazz e por vários críticos nacionais como um dos melhores discos de Jazz de 2016.

O contrabaixista já tocou com alguns dos grandes nomes da cena musical nacional e internacional, em que se destaca Chris Cheek, Ohad Talmor, Dan Weiss, Frank Vaganée, Virxílio Silva, entre outros.

O novo álbum “Dança dos Desastrados” é também um projeto digital: as artes complementam-se, cruzam-se, atropelam-se e em conjunção permitem novas realizações e realidades. Por isso, o contrabaixista e compositor que também é programador informático, aliou-se à artista gráfica Maria Mónica, autora da capa do disco e, a partir da música e da capa do disco, criaram um novo mundo “autónomo” digital, em forma de jogo, paisagem e/ou realidade virtual de forma a que a música, o desenho e a tecnologia potenciem a experiência sensorial do ouvinte/interlocutor(a).