Miguel Angelo desvenda a nova pop

“Quimera” é o terceiro tema a ser revelado de “Nova (pop)”, o novo disco de Miguel Angelo, e é o resultado da sua colaboração com os D’Alva.

Com Ben Monteiro e Alex D’Alva Teixeira como timoneiros “Quimera” é a viagem da pop que os une entre o passado, o presente e o futuro da música popular.

Gravada entre os lendários estúdios dos Delfins, os 1 Só Céu, em Cascais, e a cápsula do tempo dos D’Alva, as referências geracionais ondulam num groove pop.

O vídeo é também uma viagem cromática ao espírito da música pop, filmado, realizado e editado por Edgar Keats, também autor da capa do single e disco (com o apoio à produção de A Outra Face da Lua).

“Quimera” integra “Nova (pop)”, o novo disco de Miguel Angelo no qual este colabora com novos nomes da música portuguesa, entre os quais Filipe Sambado, Chinaskee, D’Alva e Surma.

O primeiro single, “Nova“, foi apresentado há um mês e resulta da acção directa de Filipe Sambado e Chinaskee sobre a demo de Miguel Angelo, que com liberdade total e autonomia participam nele e assinam a sua produção.

O segundo tema foi apresentado em outubro. “Aquista” resulta da colaboração entre Miguel Angelo e Surma, no campo da composição e produção. O ponto de partida foi um pequeno livro de Herman Hesse, do qual o autor roubou o título e o ambiente de que necessitava para se inspirar. A experiência sonora em “Aquista” transporta-nos para uma dimensão hermética, numa assombração derivada da estadia de Hesse nas Termas de Baden, Suíça, no ano de 1923.



Miguel Angelo apresentará o “Nova(pop)” a 18 de Novembro no Arena Live do Casino Lisboa, pelas 22h, com entrada livre a partir dos 14 anos, e contará com a presença de todos os convidados deste disco.