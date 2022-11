Miguel 7 Estacas: sinto-me muito acarinhado pelas comunidades

O humorista Miguel 7 Estacas mostrou-se esta terça-feira, em entrevista ao BOM DIA, agradecido às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo devido à forma como o acolhem e acarinham em cada atuação.

Com uma carreira iniciada em 1989, altura em que atuava em bares, Miguel 7 Estacas lançou-se no caminho profissional da comédia em 2002, ano que ficou marcado pela sua estreia no popular programa televisivo “Levanta-te e Ri”.

Desde então, apostou numa carreira a solo e percorreu Portugal de norte a sul.

Com o aumento da notoriedade, as oportunidades de ir atuando junto das comunidades portuguesas foram surgindo com naturalidade, algo que confessa dar-lhe “imenso prazer”.

Ao nosso jornal, Miguel admite que o adeus aos palcos ainda está muito longe, embora afirme, de tempos a tempos, que uma das suas principais ocupações é preencher formulários da Segurança Social para poder entrar na pré-reforma.

Veja, em baixo, a entrevista completa em que o artista falou da relação do humor com a emigração, dos novos talentos e da complexidade que é expressar esta arte dentro e fora do país.

BOM DIA entrevista Miguel 7 Estacas

