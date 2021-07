Migrações numa fronteira improvável

As autoridades fronteiriças da Lituânia anunciaram a detenção numa só noite de mais de 170 migrantes ilegais provenientes da Bielorrússia.

Segundo dados oficiais, o número de migrantes detidos este ano já ultrapassa os três milhares.

O aumento significativo dos migrantes na região está a causar tensões com a população local que receia problemas de segurança.

Vários protestos foram organizados nas localidades fronteiriças que se opõem a planos governamentais com vista à criação de mais centros de detenção de migrantes.

A Lituânia afirma que o afluxo de migrantes constitui um ato de retaliação do presidente bielorrusso Aleksandr Lukashenko depois do ocidente denunciar as eleições presidenciais em agosto de 2020 como fraudulentas.