Migrações e comunicação são tema de conferência

Como o BOM DIA deu conta, o Observatório das Migrações celebra os seus 10 anos com um ciclo de conferências. No dia 09 de março às 15h00 o Auditório Caiano Pereira, do Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), será palco da segunda conferência do ciclo.

Segundo uma nota enviada à redação do BOM DIA, o evento será subordinado ao tema “Migrações e Comunicação”, e terá como keynote speaker Robert McNeil, investigador e diretor adjunto do Observatório das Migrações de Oxford.

Recorde-se que a primeira conferência se realizou em novembro do ano passado, e versou acerca do tema “Migrações e Estado-Providência”. Nessa ocasião o orador principal foi Jean-Michel Lafleur, professor da Universidade de Liège.

Pode consultar o programa completo da segunda conferência aqui. A inscrição é gratuita e deverá ser feita através do email: observatorioemigracao@iscte-iul.pt.